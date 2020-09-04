وزير الاتصالات: مصر الرقمية مشروع ضخم وكل عناصر الدولة تتكاتف لبنائه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو طلع وزير الاتصالات، إن مصر الرقمية مشروع ضخم، وكل عناصر الدولة تتكاتف جهودها ومواردها لبنائه، وهو مشروع له عدة محاور من بينها محور الخدمات الرقمية الحكومية.
واستضاف الإعلامى محمد الباز 3 من وزراء الحكومة المصرية، وهم كلًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعرأوي، وزير التنمية المحلية، ببرنامج «آخر النهار»، وتطرق الحديث عن منصة مصر الرقمية وكيفية تحول مصر إلى عصر الرقمنة.
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