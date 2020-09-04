شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر برهامى يفتى بعدم جواز لعبة ببجى ويؤكد تتضمن شرا كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفتى الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، بعدم جواز لعب الأطفال بالألعاب الإلكترونية، لأنها تعودهم على العنف واستباحة القتل، مؤكدا أن لعبة "ببجي" تتضمن شرًّا كبيرًا حتى بعد إزالة عبادة الأصنام منها.

جاء ذلك ردا على سؤال وجه له عبر موقع "أنا السلفى": "ما حكم الألعاب الإلكترونية التي بها قتل عمومًا؟ وما حكم لعبة "ببجي" خصوصًا؟.

وأجاب برهامي قائلا: "فالخطر في مثل هذه الألعاب في تعود الأطفال على العنف واستباحة قتل المخالِف، ولقد وقعتْ أحداث قتل بسبب إدمان الشباب والأطفال على هذه الألعاب، ولعبة "ببجي" خصوصًا تتضمن شرًّا كبيرًا حتى بعد إزالة عبادة الأصنام منها".