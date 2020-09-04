شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تنسق مع المرشدين السياحيين لصرف دعم 4 أشهر من "التضامن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجدى شلبى رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع بعض النقابات الفرعية للمرشدين ومكاتب الوزارة بالمحافظات المختلفة لتجميع كافة البيانات والأرقام القومية للمرشدين السياحيين على مستوى الجمهورية، وإرسالها إلى وزارة التضامن الاجتماعى؛ وذلك للإسراع من عملية صرف الدعم العاجل للمرشدين السياحيين لمدة أربعة أشهر، فى أقرب وقت ممكن.

تأتي هذه المبادرة في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والتضامن الاجتماعى لدعم العاملين بالقطاع السياحي من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.



وكانت وزارة السياحة والآثار قد أبلغت اتحاد الغرف السياحية بموافقة وزارة التضامن الاجتماعى بتجديد مد تأجيل سداد المستحقات، لقطاع السياحة والمنشآت الفندقية حتى 30 سبتمبر 2020، وجارى إصدار منشور من هيئة التأمين الاجتماعى بالإجراءات التنفيذية.

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وقال وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إن الوزارة أرسلت خطابا رسميا بالموافقة لاتحاد الغرف السياحية وتم تعميمه على الغرف الخمس التابعة للاتحاد، لإبلاغ جميع الشركات والمنشآت السياحية والفندقية.

وأكد عاصم أن هذه الموافقة تأتى بناء على طلب تقدم به الاتحاد لتأجيل كافة المستحقات التأمينية بدون حساب مبالغ إضافية فى الفترة من إبريل وحتى سبتمبر، وكذلك الموافقة على السماح بتقسيط سداد المستحقات بعد انتهاء المهلة الممنوحة على ستة أشهر بداية من أكتوبر المقبل.

وكانت الغرف السياحية قد أبلغت أعضائها من شركات السياحة والفنادق والمنشآت السياحية بضوابط استئناف السياحة الثقافية والتنقل بين المحافظات السياحية بداية من أول سبتمبر المقبل، وطالبت أعضائها بالالتزام بتطبيق الضوابط بشكل حازم حتى لا تتعرض المنشآت المخالفة للعقوبة.