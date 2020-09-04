شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يتحدث عن آليات حل مشاكل الشهر العقارى والتوثيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عمر مراون إن المنظومة القضائية فى وزارة العدل تتمثل فى الشهر العقارى والتوثيق والتقاضى، وهناك مشاكل كبيرة نتيجة رغبة المواطنين فى إنهاء خدمات التوثيق فى ظل قلة عدد المقار ومحدودية الأليات والموثقين.

وتابع وزير العدل أثناء لقائه خلال برنامج "آخر النهار"، بدأنا نفكر فى علاج لتلك الأزمة، وكان الحل الأول، أننا نقلنا 950 موثقا من كل أجهزة الدولة للشهر العقارى بتدخل من رئيس الوزراء، وهذا عمل طفرة فى عدد الموثقين، وبدأنا فى استخدام المراكز التكنولوجيا ومكاتب البريد.

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واستضاف الإعلامي محمد الباز 3 من وزراء الحكومة المصرية، وهم كلًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ببرنامج «آخر النهار»، وتطرق الحديث عن منصة مصر الرقمية وكيفية تحول مصر إلى عصر الرقمنة.