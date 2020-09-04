"الزراعة" تصدر العدد الثاني من الإنفوجراف الأسبوعي لأهم أنشطتها في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته الثانية حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة.

وأعد المركز، اليوم الجمعة، ملخص بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، بالتنسيق والتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وركز العدد الأسبوعي الثاني لحصاد وزارة الزراعة، على الاجتماع الذي عقده السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمديري مديريات الزراعة بالمحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة الأداء وخاصة في جهاز حماية الأراضي بالمحافظات، والقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، ووضع كافة إمكانيات الوزارة في سبيل ذلك باعتبار الرقعة الزراعية خط أحمر لارتباطها بغذاء المواطنين، وتشديد وزير الزراعة على حصر الأصول غير المستغلة للاستفادة منها، فضلًا عن تكليفات عاجلة لمديري المديريات بحصر مراكز تجميع الألبان ومتابعة مشروع إحياء البتلو.