محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
بدأت وزارة الثقافة، استعدادات مكثفة، لوضع تصور جديد لإقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب، وفق مستجدات جائحة فيروس كورونا، التي ضربت العالم منذ عدة أشهر ودفعت الكثير من الدول إلى الإحجام عن إقامة معارض الكتب طوال 5 أشهر مضت.
واستعدادًا للمعرض، الذي ينطلق نهاية شهر يناير المقبل، بدأت اجتماعات اللجنة التنفيذية العليا للمعرض في مناقشة الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها، وطبيعة الأنشطة التي سيتم إقامتها لتتناسب مع المرحلة المقبلة.
وعلم "الخليج 365" من مصادر في وزارة الثقافة رفضت ذكر اسمها، أن أبرز ملامح الدورة الاستثنائية من معرض الكتاب، هو تقليص النشاط الفني والثقافي المصاحب للدورة، وضرورة ارتداء الكمامات لجميع زوار المعرض سواء من الجمهور أو العارضين أو المثقفين الذين سيشاركون في الندوات.
كما سيقام النشاط الفني وفق الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها الآن في المسارح، ومنها تخفيض أعداد الحضور إلى 50% من نسبة كراسي المسرح، حرصًا على تحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب.
كما سيتم فتح باب الحجر للناشرين المصريين خلال شهر أكتوبر المقبل، بعد دراسة المساحات المتاحة وتخفيض عدد الأجنحة في النسخة الجديدة من المعرض، بالتعاون مع مركز مصر الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس.
ومن أهم ملامح الدورة الجديدة هي ملصقات التباعد أمام أبواب أرض المعارض وأمام القاعات، فضلًا عن قياس درجة الحرارة لجميع الزوار.
على جانب آخر، تستعد الكثير من مؤسسات وزارة الثقافة للمشاركة في المعرض بإصدارات جديدة ومن أهم هذه الهيئات قصور الثقافة التي تجري استعدادات مكثفة بعدد من كتب التراث، وأدباء الأقاليم.
كانت هذه تفاصيل خبر "كمامات وتخفيض الأعداد 50%".. مصادر بالثقافة تكشف ملامح معرض الكتاب 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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