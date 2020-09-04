صاحب فكرة "36 مبدعًا يكتبون.. عمر طاهر": كتابنا المُقبل عن بهاء طاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعرب الكاتب حسام مصطفى عن سعادته، بردود الأفعال التي وصلته على المبادرة التي يحتفي فيها باسم الكاتب عمر طاهر، لافتًا أنه سيستمر في الاحتفاء بالكتاب المصريين.

وقال حسام، الذي قام بإعداد كتاب "36 مبدعًا يكتبون.. عمر طاهر"، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج المساء مع قصواء، المعروض على قناة ten، إن الاختيار وقع على أكثر من كاتب لكن البداية، كانت عن عمر طاهر، وبعده سيكون هناك كتاب يحتفي بسيرة الكاتب بهاء طاهر.

من جانبه، قال الكاتب عمر طاهر إن المبادرة انتصار لروح المحبة، لأن دائما الصوت الأعلى هو صوت اللاحب، والسخرية.