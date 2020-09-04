محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أعرب الكاتب حسام مصطفى عن سعادته، بردود الأفعال التي وصلته على المبادرة التي يحتفي فيها باسم الكاتب عمر طاهر، لافتًا أنه سيستمر في الاحتفاء بالكتاب المصريين.
وقال حسام، الذي قام بإعداد كتاب "36 مبدعًا يكتبون.. عمر طاهر"، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج المساء مع قصواء، المعروض على قناة ten، إن الاختيار وقع على أكثر من كاتب لكن البداية، كانت عن عمر طاهر، وبعده سيكون هناك كتاب يحتفي بسيرة الكاتب بهاء طاهر.
من جانبه، قال الكاتب عمر طاهر إن المبادرة انتصار لروح المحبة، لأن دائما الصوت الأعلى هو صوت اللاحب، والسخرية.
كانت هذه تفاصيل خبر صاحب فكرة "36 مبدعًا يكتبون.. عمر طاهر": كتابنا المُقبل عن بهاء طاهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.