لوزارة التضامن.. السياحة: إرسال بيانات المرشدين للإسراع في صرف الدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، أن الوزارة نسقت مع بعض النقابات الفرعية للمرشدين ومكاتب الوزارة بالمحافظات المختلفة لتجميع كافة البيانات والأرقام القومية للمرشدين السياحيين على مستوى الجمهورية، وإرسالها إلى وزارة التضامن الاجتماعي؛ للإسراع من عملية صرف الدعم العاجل للمرشدين السياحيين لمدة أربعة أشهر، في أقرب وقت ممكن.

وبحسب بيان اليوم، تأتي المبادرة في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والتضامن الإجتماعي لدعم العاملين بالقطاع السياحي من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.