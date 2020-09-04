"استمرار انخفاض أسعار الدواجن".. الزراعة للمربين: الجميع لديه ظروف استثنائية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تواصل أسعار الدواجن انخفاضها عن المعدلات الطبيعية بشكل ملحوظ في المزارع، في الوقت الذي وصل فيه سعر الكيلو إلى 16.5 جنيه، بينما بلغ سعر بيع الكيلو للمواطن 19 جنيهًا.

وقال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارة الزراعة تعمل على تهيئة وتوفير المناخات المناسبة لتطوير منظومة الإنتاج الداجني، مشيرًا إلى تسهيل إجراءات الترخيص والعمل على توفير الأعلاف الآمنة وتعظيم الاستفادة من قدرات النظام المغلق لتربية الدواجن.

وأضاف الصياد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الزراعة تبحث كل سبل دعم الصناعة والمربي الصغير من خلال تقليص أعداد الدواجن النافقة وتحسين نسب التحويل الغذائي، لافتًا إلى المتابعة الدورية وبحث دعم المربيين بالتنسيق مع الاتحاد العام للدواجن.

وتابع نائب وزير الزراعة، أن الوزارة منفتحة لدراسة كافة المقترحات الهادفة إلى تنمية وتطوير الصناعة بشكل مستمر، مضيفًا: "الجميع لديه ظروف استثنائية".

وأشار الصياد، إلى عدم صحة السماح باستيراد كميات دواجن كبيرة من الخارج، مؤكدًا الدععم الكامل للمربين خصوصًا وأنهم يمثلون ما يقرب من 70% من الصناعة.

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وبلغ سعر البيض في المزرعة 23.5 جنيه للكرتونة، في حين سجلت أسعار المستهلك 27-29 جنيهًا بحسب المنطقة.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، بوزارة الزراعة، إن هناك لجان متخصصة من الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري وقطاع الثروة الحيوانية والداجنية تحت إشراف نائب وزير الزراعة والسيد القصير وزير الزراعة، مشيرًا إلى أن القرار يتخذ وفقًا للحاجة وحاليًا لا يوجد قرار أو نية للدفع بمزيد من الاسيراد.

ولفت سليمان لـ"الخليج 365"، إلى أن أسعار الدواجن قد تكون غير مرضية الآن لبعض المربيين، لكن تحويل العنابر من المفتوحة للمغلقة سيؤدي إلى زيادة الإنتاج والأرباح بصورة واضحة.

وأضاف رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، أن الدولة تتيح استيراد الدواجن فقط لسد الفجوة، من خلال لجنة متخصصة يرأسها وزير الزراعة بشخصه، مشيرًا إلى أن هذا العام هو الأقل في استيراد الدواجن مقارنة بالأعوام الماضية.

وانخفضت أسعار الدواجن في السوق المحلي تتراوح بين 16 و17 جنيهًا في المزرعة، و20 و21 جنيهًا للمستهلك، وهو أقل سعر لها منذ بداية العام الجاري، بحسب ما قاله عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، بغرفة القاهرة التجارية.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.