توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين "مصر للسياحة" و"آير كايرو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وقع سامح سعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "مصر للسياحة"، وصلاح قدري رئيس القطاع التجاري لشركة "آيركايرو" اتفاقية تعاون تسويقي وبيعي تتمكن الشركتان بموجبه، من توسيع خدماتهما وزيادة قاعدة عملاء مصر للسياحة، عملاء شركة آير كايرو من خلال منافذها البيعية الـ42 المنتشرة بجميع نحاء الجمهورية.

وبحسب بيان مصر للسياحة اليوم، تتيح الاتفاقية استفادة عملاء "آير كايرو" وبعض الرحلات المشتركة بالرمز مع مصر للطيران بوجود مراكز بيعيه بالقرب منهم في جميع أنحاء الجمهورية المسافرون على الرحلات التي تنطلق من شبكة آير كايرو من الإسكندرية مطار برج العرب والقاهرة وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ، والتي تغادر إلى البلاد العربية والأوروبية وتكاملها مع شبكة خطوط مصرللطيران.

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وشهدت توقيع الاتفاق الدكتورة عادلة رجب رئيس مجلس إدارة مصر للسياحة، وحسين شريف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لآيركايرو وعدد من قيادات الشركتين.

ويأتي هذا الاتفاق ضمن خطط التوسع التسويقي والتشغيلي، التي تنتهجها الشركتين لتنمية حجم الأعمال والحركة السياحية إلى المقاصد والمزارات السياحية المصرية والتي تستوجب القدر الأكبر والتوسع في التفاهمات والتعاون بين الشركات المصرية.

ومن المعروف أن المساهم الأكبر في شركة "آير كايرو" هي شركة مصر للطيران، أما شركة مصر للسياحة هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق التي تتبع وزارة قطاع الأعمال.​