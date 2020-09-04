محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجهت الأجهزة المعنية إلى منزل السيدة المسنة التي قابلها الرئيس السيسي، اليوم الجمعة، أثناء جولته التفقدية في منطقة شرق القاهرة لتقديم العلاج اللازم لحالتها، وكانت السيدة اشتكت للرئيس السيسي من معاناتها من أمراض السكر والضغط والقلب.
وقالت السيدة المسنة للسيسي: "عندي قلب وسكر وكبد وضغط، وأحتاج إلى رعاية وعندما ذهبت لبعض المستشفيات رفضوا قبولي"، ورد الرئيس السيسي على السيدة: "عنينا ليكِ، اللي أنتِ عايزاه هنعمله".
ووجّه السيسي، بسرعة التدخل وحل المشكلة واستلام الأوراق الخاصة بالسيدة؛ لتنفيذ جميع طلباتها على وجه السرعة، وهو ما ردت عليه المسنة بالدعاء للرئيس السيسي: "إن شاء الله يراضيك ويبارك لك وينجيك وما حد يضرك ويخليلك ولادك".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد توجيهات الرئيس.. الأجهزة المعنية تتوجه لمنزل المسنة التي أمر السيسي بعلاجها (صور وفيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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