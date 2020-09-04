ضبط 5 أشخاص بينهم أجانب يروجون لأعمال منافية للآداب بالغردقة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 5 أشخاص؛ لاتهامهم بالترويج لأعمال منافية للآداب. وكشفت التحريات أن أربعة متهمين يحملون جنسيات أجنبية؛ تبين ترويجهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل شقة مستأجرة بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر. وعثر بحوزتهم (5 أجهزة كمبيوتر محمول- 8 هواتف محمولة- مبلغ مالي). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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