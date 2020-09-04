ضبط المتهم الأخير في واقعة تزويرعضوية نادٍ شهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على متهم جديد في تزوير عضو أحد الأندية الشهيرة، والنصب على المواطنين بزعم إلحاق أبنائهم بالنادي.

كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا من رئيس مجلس إدارة أحد الأندية الرياضية الشهيرة بحصول عدد من الأشخاص على مبالغ مالية من المواطنين عقب إيهامهم بإلحاق أبنائهم كلاعبين بالنادي وتزويرهم الكارنيه الخاص بالنادي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، واعترفوا بتحصلهم على المبالغ المالية من المواطنين وتسليمها لآخر عاطل مقابل إلحاق أبنائهم بالنادي، وأمكن ضبط الأخير وتبين أنه مطلوب للتنفيذ عليه في قضيتي (تبديد، نصب).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.