ضبط هارب من 471 سنة سجنًا بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على هارب من 428 حكمًا قضائيًا بالتجمع الخامس.
وتبين بالفحص أن المتهم رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الإنشاءات مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 428 حكمًا قضائيًا صادر ضده في قضايا "شيكات، تبديد".
وبلغ إجمالي مدة العقوبة فيها 471 سنة وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارٍ العرض على النيابة العامة.
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