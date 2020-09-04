إخماد حريق بمحول كهرباء في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق اندلع في محول كهرباء بمركز البدرشين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في محول بنزلة الشوبك.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ٣ سيارات إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء.

وتم فصل التيار عن المنطقة، والسيطرة على الحريق دون إصابات، وتنفيذ عملية التبريد.