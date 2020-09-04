حملة مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر بالقاهرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة جهودها لضبط جرائم الغش التجاري وحيازة المستحضرات الطبية مجهولة المصدر

كانت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة تمكنت بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (600 ألف قرص أدوية- 5,500 عبوة مرهم مسكنات- 4,750 عبوة شراب) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .. داخل مخزن "بدون ترخيص" لبيع الأدوية كائن بدائرة قسم شرطة الساحل، حيث تم ضبط المسئول عنه لقيامه بإدارة شركة بدون ترخيص وحيازته عقاقير طبية غير مُسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانون، بقصد التصرف فيها بالبيع عن طريق ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهته اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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كما تمكنت من ضبط ( 10,937 زجاجة كواشف معامل أنواع مختلفة "منتهية الصلاحية"- 4,413 زجاجة مستحضرات كواشف بدون فواتير - 400 لتر مطهر تعقيم أجهزة المعامل- 70 لتر مواد مجهولة المصدر- 40 أسطوانة غاز أكسجين) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها داخل مخزن "بدون ترخيص" تابع لمجموعة شركات للتحاليل الطبية كائن بدائرة قسم شرطة البساتين، حيث تم ضبط المسئول عنه لقيامه بإدارة المخازن بدون ترخيص واستغلالها في تخزين كميات من كواشف التحاليل والكيماويات التي تستخدم في معامل التحاليل، والمحظور تخزينها بالمناطق السكنية نظرا لخطورتها بالمخالفة لأحكام القانـون.

بمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص، وحيازته المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الغش التجاري وحيازة السلع والمواد الطبية مجهولة المصدر.