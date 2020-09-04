3 دقائق مصورة ترصد مراحل تطوير أقسام الشرطة بعدد من المحافظات (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد أعمال التطوير بعدد من أقسام الشرطة.

أجهزة وزارة الداخلية انتهت وفقاً لبرنامجها الزمني من تطوير عدد من أقسام الشرطة بمحافظات (القليوبية، الجيزة، القاهرة، مطروح، البحر الأحمر) وفقاً لنموذج موحد اضطلعت بتنفيذ الأجهزة الاستشارية بالوزارة وروعي فيه المظهر الحضاري الذي يلبي كافة متطلبات المواطنين لاسيما كبار السن وذوي القدرات الخاصة، وكذا تطوير مكاتب حقوق الإنسان وكافة المرافق بها بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

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وبدأت الوزارة بهذا النموذج الذي يتم تطبيقه ليشمل كافة أقسام ومراكز الجمهورية تباعاً حتى يتحقق المستهدف منها.

وتسعى الجهود الأمنية دائماً نحو ارتياد آفاق التحديث والتطوير في تحقيق الرسالة الأمنية لمستهدفاتها وتدعيم ركائز الأمن وتقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان.