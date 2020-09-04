مصر | عاجل.. ضبط طبيب نفسي طلب من المرضي صورا مخلة بطنطا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. ضبط طبيب نفسي طلب من المرضي صورا مخلة بطنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "أحد الأطباء النفسيين" عقب تداول منشور بإحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) يتضمن رسائل مرسلة من العديد من السيدات مفادها أنه أثناء علاجهن لدى أحد الأطباء النفسيين بمدينة طنطا قام بالتحرش بهن لفظيًا وطلب إرسال صور خاصة لهن ومحاولة إقناعهن بممارسة بعض الأعمال المنافية للآداب وإيهامهن بأن ذلك نوع من أنواع العلاج النفسى.

وبالفحص تبين قيام عدد من السيدات بالتقدم ببلاغات للجهات المختصة بشأن مضمون ما سبق، حيث أمكن تحديد الطبيب المشار إليه وأمكن ضبطه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.