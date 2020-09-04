أخبار مصر

مصر | ضبط متهم جديد في تزوير كارنيهات نادٍ رياضي شهير

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط متهم جديد في تزوير كارنيهات نادٍ رياضي شهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية في ضبط مرتكبي واقعة بلاغ رئيس مجلس إدارة أحد الأندية الشهيرة، بقيام عدد من الأشخاص بالتحصل على مبالغ مالية من المواطنين عقب إيهامهم بإلحاق أبنائهم كلاعبين بالنادي وتزويرهم الكارنيه الخاص بالنادي.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم واعترفوا بتحصلهم على المبالغ المالية من المواطنين وتسليمها لآخر (عاطل) مقابل إلحاق أبنائهم بالنادي.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط الأخير وتبين أنه مطلوب للتنفيذ عليه في قضيتى (تبديد، نصب)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا