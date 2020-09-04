أخبار مصر | السياحة والآثار: صرف دعم عاجل للمرشدين السياحيين (تفاصيل)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر السياحة والآثار: صرف دعم عاجل للمرشدين السياحيين (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السيد مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، إن الوزارة تسرع في عملية صرف الدعم العاجل للمرشدين السياحيين لمدة أربعة أشهر، فى أقرب وقت ممكن.

وأشار شلبي إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع بعض النقابات الفرعية للمرشدين ومكاتب الوزارة بالمحافظات المختلفة لتجميع كافة البيانات والأرقام القومية للمرشدين السياحيين على مستوى الجمهورية، وارسالها إلى وزارة التضامن الاجتماعي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون والتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والتضامن الإجتماعي لدعم العاملين بالقطاع السياحي من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

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وجه السفير أرمان إيساغالييف، سفير كازاخستان بالقاهرة الشكر للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار على التعاون المثمر والفعّال بين البلدين في كافة المجالات وخاصة مجال العمل الأثري والسياحي،

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين إيساغالييف والعناني عصر أمس الخميس، بمقر الوزارة بالزمالك، حيث حرص السفير على لقاء السيد الوزير لتوديعه قبيل انتهاء مدة خدمته كسفيراً لبلاده في القاهرة.

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وأشاد السفير بجهود الوزارة وما تشهده البلاد من تطور ملحوظ في هذا القطاع مما أثمر عنه استئناف حركة الطيران بين البلدين بعد فترة توقف بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد. و سوف يصل خلال الأيام القليلة القادمة أول فوج سياحي من كازاخستان إلى أحد المدن الشاطئية بالبحر الأحمر.

كما وجه سفير كازاخستان الشكر للوزير على جميع الفاعليات التي كانت تنظمها الوزارة خلال الفترة السابقة والتي حرص على التواجد فيها مع مجموعة من أصدقاء الوزارة من سفراء دول العالم مما مكنهم من مشاهدة والتعرف على جمال مصر وعراقة وتفرد حضارتها، وكذلك شواطئها الخلابة ومقوماتها السياحية المختلفة والمتميزة بها .

وأكد السفير أرمان إيساغالييف على ان جميع المقاصد السياحية في مصر آمنه وجاهزة لاستقبال السائحين حيث تقوم المقاصد السياحية في مصر بتطبيق ضوابط سلامة صحية سليمه تشعر السائح بالأمان خلال الاستمتاع باجازته .

وقد رحب الدكتور خالد العناني بالسفير مشيرًا إلى التعاون المثمر بين البلدين والذي أثمر عنه تحريك ملف مشروع ترميم جامع الظاهر بيبرس بعد توقف دام مدة طويلة، بالاضافة إلى افتتاح معرض للآثار الإسلامية بكازاخستان، وتبادل عدد من الزيارات الرسمية والهامة بين البلدين.

كما وجه اليه الشكر على ثقته والشعب الكازاخستاني بالمقاصد السياحية المصرية

وفي نهايه اللقاء اهدى د. العناني السفير مستنسخ للآلهة سرقت، متمنيا له التوفيق والنجاح في مسئولياته ومهامه العملية الجديدة التي سيكلف بها.