شكرا لقرائتكم خبر عن «يالا نكمل لمتنا».. جامعة عين شمس تجمع خريجيها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في محاولة التواصل مع خريجيها، أعلنت جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتينى، تدشين الموقع الرسمى لأكبر رابطة رسمية لخريجى الجامعة العريقة منذ نشأتها في عام 1950.

وأوضحت الدكتورة ريم الكباريتى، مدير إدارة الخريجين بالجامعة، مدير الرابطة، أن الموقع الإلكترونى يتيح التعرف على كيفية الاشتراك وفئات الاشتراك واستخراج كارنيه العضوية، وذلك عبر الرابط التالى: http://alumni.asu.edu.eg/.

وأضافت أن الاشتراك في الرابطة يوفر الحصول على العديد من الخدمات والامتيازات في مختلف المجالات، حيث يمكن لحامل كارنيه العضوية الاستفادة من باقة متنوعة من الخدمات الطبية والعلاجية مخفضة التكاليف في كبرى المؤسسات العاملة في القطاع الصحى، إلى جانب العديد من المزايا لكل محبى الثقافة والفنون للاستمتاع بالعروض والفعاليات الفنية والثقافية المختلفة.