شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على إنشاء 10 جامعات أهلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء 10 جامعات أهلية تتبع جامعات حكومية، وكلف كليات الهندسة بوضع نماذج إنشائية ومعمارية لها بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بشرط التوافق مع المعايير العالمية لتصميم هذا النوع من المنشآت، وذلك فيما لا يزيد على أسبوعين.
وقال المجلس في بيان، عقب اجتماعه مساء أمس، عبر تقنية الڤيديو كونفرانس برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، لإقرار الخطوات التنفيذية ووضع الجدول الزمنى الخاص بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية.
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