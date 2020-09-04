شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للصحة والتنمية» تطلق أكبر معرض للأطفال الموهوبين نوفمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبنت مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة تدريب البراعم الصغيرة وتشجيعها لإظهار مواهبها الفنية في شتى المجالات، وذلك في إطار أنشطة المؤسسة الثقافية والفنية، حيث تبنت بعض المواهب الفنية في مجال الرسم كمثال الطفلة الموهوبة مي صابر ربيع والطفل الموهوب عاصم عادل زكريا، حيث قاما برسم بعض اللوحات الفنية المشهورة والمؤثرة حضاريًا وفنيًا في المجتمع.

جدير بالذكر أن المؤسسة ستقوم بتنظيم أكبر معرض للمواهب الفنية للأطفال التي تتبناها المؤسسة، حيث يتم عرض لوحات فنية لمجموعة من الشخصيات المؤثرة في الفن المصري لمختلف صوره في الفترة ما بين 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر بدار الأوبرا المصرية.

ويعد ذلك خطوة مهمة وفعالة لإرساء وتأكيد حرص المؤسسة على مواكبة ومواصلة تنمية وتطوير وإعداد جيل من المواهب في شتى المجالات.