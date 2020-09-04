شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. المجمعات الاستهلاكية تفتح منافذها لاستمرار طرح السلع المدعمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لها بمحافظات الوجه القبلي اليوم الجمعة، لاستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 25% في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن المواطنين وأيضًا صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات سبتمبر الجاري.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، قد تعاقدت على شراء 47 ألف طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي بالجنيه المصري من 7 شركات محلية، لتعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني تسليم خلال الفترة من 1 إلى 25 نوفمبر المقبل، في إطار سياسة الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص وشركات الصناعات الصغيرة لعصر واستخلاص الزيت الخام إنتاج محلي.