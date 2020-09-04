شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ ١٥ قرار إزالة تعديات في حي المناخ ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور منصور بكرى، رئيس حى المناخ، اليوم الجمعة، حملات مكبرة لإزالة ورفع المخالفات والتعديات، ضمت إدارات الإشغالات والتنظيم والتراخيص وتحسين البيئة بالحي، بمشاركة نائب مأمور قسم شرطة المناخ وقوة من القيم والمباحث، وقامت الحملة بالمرور بنطاق الحى، واستهداف المخالفات التي لم يتقدم أصحابها للتصالح في منطقة العرب القديم التابعة للحي وأسفرت عن تنفيذ ١٥ قرار إزالة للمخالفات والتعديات التي لا يجوز التصالح فيها كونها خروجًا على خط التنظيم بالبناء بالشارع العام أو بالبناء على أراضي الدولة.

وقامت الأجهزة الأمنية بحصر كل مخالفات منطقة العرب القديم لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والإحالة للنيابة العسكرية في المخالفات التي لم يتقدم أصحابها للتصالح حتى الآن، وأعد الحي بيانًا بالمخالفات التي ستتم إزالتها على الفور لعدم انطباق قانون التصالح عليها.