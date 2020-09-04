شكرا لقرائتكم خبر عن القليوبية تُسجل صفر إصابات بفيروس كورونا الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سجلت محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، صفر إصابات على مستوى مراكز ومدن القليوبية، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى اليوم الجمعة عند 9274 حالة إصابة.
فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية، اليوم الجمعة، وفقًا للبيانات الرسمية، على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 725 حالة إصابة، والعبور 174 حالة، والقناطر الخيرية 628 حالة، وبنها 2424 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1192 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1185 حالة، وشبين القناطر 731 حالة، وطوخ 1037 حالة، وقليوب 679 حالة، ومدينة قها 48 حالة، وكفر شكر 455 حالة إصابة.
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الوضع في مصر
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اصابات
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99,425
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تعافي
75,415
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وفيات
5,479
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