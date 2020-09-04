شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. وزير التموين يتفقد صومعة بني سلامة في الجيزة بسعة 60 ألف طن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتفقد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، غدا السبت، صومعة بني سلامة بمحافظة الجيزة، سعتها التخزينية 60 ألف طن وعدد الخلايا 12 خلية مجهزة بأحدث تكنولوجيا التخزين في العالم، والتي تشمل نظام إدارة ومراقبة المخزون، ونظام تبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون، ومكافحة الحريق ونظام اللاسلكي، وتدخل تلك الصومعة ضمن المشروع القومي للصوامع ويتضمن المشروع 50 صومعة لتخزين القمح والغلال يتم تنفيذها وإنشاؤها في 17 محافظة، بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن.

وبدأ تنفيذ المشروع في 20 يناير 2015، على مساحة 20 ألف متر مربع للصومعة الواحدة، ويتم تشغيلها من غرفة كنترول تتحكم فيها بالكامل، باستخدام ميزان بسكول لوزن أجولة القمح فوق السيارات أثناء عملية الدخول والخروج، وتعتبر أهم تقنية في جميع مراحل التخزين حتى يمكن قراءة كمية الحبوب التي تحويها، وتحديد الكمية المطلوب إخراجها دون إهدار.