شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يفاجئ مستشفى الحسينية ويوجه بندب ٤ أطباء لـ«الإبراهيمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، العاملين بمستشفي الحسينية المركزي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية، تفقد خلال زيارته أقسام الإستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، والحضانات، والأقسام الداخلية.

وقام بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد القوي البشرية بأماكن العمل بإستثناء ٤ أطباء، ووجه وكيل الوزارة بندب الأطباء لمستشفي الإبراهيمية المركزي، مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة والمكثفة على الأقسام الطبية بالمستشفي لتحسين بيئة العمل، وتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضي.

كما قام بمناظرة السجلات الطبية بالأقسام المختلفة، وأكد على أهمية تدوين جميع البيانات الخاصة بالمرضي، والملاحظات اليومية بالسجلات الخاصة بها، مع تعزيز الاهتمام بسجلات الترصد، وسجلات الأعطال والصيانة للأجهزة الطبية بالمستشفي.

كما تفقد وكيل الوزارة المكان المخصص للصحة لنقل مدرسة الحسينية الثانوية للتمريض به، وذلك من جمعية خيرية، ووجه بسرعة الإنتهاء من أعمال التشطيبات لنقل المدرسة في أقرب وقت.