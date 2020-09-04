شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تكشف أسباب وقف تراخيص البناء بالقاهرة والجيزة والاسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد قاسم ، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية ، وقف البناء في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية من شهرمايو الماضى لمراجعة كافة الاشتطراطات البنائية والهندسية وبناء عليه تم عقد لقاء مع المحافظين ووزيرا التنمية المحلية والإسكان والهيئة الهندسية ، لمراجعة الاشتراطات .

وقال قاسم ، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم ، فى برنامج مانشيت المذاع على قناة إكسترا نيوز: تم عرض نتائج الدراسات على الوزراء والمحافظين وسيتم عقد اجتماع مرة أخرى بعد مراجعة الاشتراطات وسيتم اعتمادها على أن يتم التعميم على باقى محافظات الدولة المصرية وليس المحافظات الثلاث فقط والهدف منه أن نعيد الشكل الحضارى لعموم الدولة المصرية وليست عواصم المحافظات فقط.

وأوضح متحدث التنمية المحلية ، أن الهدف من هذه المراجعات هو تحسين جودة الحياة للمجتمع المصرى وتحسين وضبط العمران وليس الهدف الاضرار بالعاملين في قطاع البناء ولكن لضبط منظومة العمران ، مشيرا الى أن كل عمارة سيكون بها الجراج الخاص بها ولا يمكن تحويله إلى محل أو مخزن وسيعمم على كافة المحافظات المصرية .