شكرا لقرائتكم خبر عن الشائعات فى تقرير فالصو.. لا مد لفترة قبول طلبات التصالح بمخالفات البناء.. وصورة مفبركة لسيارة ياسمين صبرى يحملها ونش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم الخميس 3 سبتمبر 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

رددت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء حول اعتزام الحكومة مد فترة قبول طلبات التصالح فى مخالفات البناء لمهلة جديدة، لكن مجلس الوزراء نفى تلك الأنباء تماماً.

وأكد مجلس الوزراء، أنه لا صحة لمد فترة قبول التصالح فى مخالفات البناء لمهلة جديدة، موضحًا أن المدة التى منحها القانون للمخالفين للتصالح ستنتهى فى 30 سبتمبر الجارى، ولن يتم قبول أى طلب تصالح جديد بعد انقضاء هذه المهلة، وذلك بهدف وقف ظاهرة البناء العشوائى والحفاظ على الأراضى الزراعية.

وفى سياق متصل، سيتم إنشاء وحدات متخصصة لمتابعة المخالفات، تعمل هذه الوحدات على تمكين الدولة من رصد أى بناء مخالف، حيث يتم دراسة الحالة من خلال الوحدة المركزية، والتعامل الفورى معها، على أن يتم دعم تلك المنظومة بالتابلت للإسراع فى الإبلاغ عن المخالفة، وذلك فى مدة لا تجاوز الـ 48 ساعة وإزالتها على الفور.

ومن جانبها، نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأنباء المتداولة حول إلغاء مجانية التعليم بالجامعات الحكومية بدايةً من العام الدراسي 2020/2021.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء مجانية التعليم بالجامعات الحكومية بدايةً من العام الدراسى 2020/2021.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أنه لن يتم المساس بمجانية التعليم، باعتباره حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مُشددةً على اهتمام الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف المراحل، وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكافة المواطنين على حد سواء.

كما تداول عدد من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" خلال الفترة الأخيرة بوست مرفق به صورة لسيارة رولز رويس يحملها ونش بعد تأثرها بحادث ضخم، باعتبارها سيارة الفنانة ياسمين صبرى الجديدة التى أهداها لها زوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، مع تعليق :"قدر الله وما شاء فعل ... الحمد لله أنها جت في الصاج يا ياسمين"، وتم تداولها على نطاق واسع، ومشاركتها بين آلاف الحسابات المختلفة.

وبالبحث عن حقيقة المعلومات الواردة بالبوست والمرفق به صورة السيارة، وجدنا أنها لا تعدو كونها شائعة متداولة، فما تم ذكره فى البوست غير صحيح تمامًا، أما أصل الصورة فيعود لعام 2017 لحادث فى المغرب، ولا يوجد أى مصدر موثوق له نشر معلومات بشأن تعرض ياسمين صبرى لحادث سيارة.

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وصور الحادث نفسها يظهر فيها علم المملكة المغربية، ما يؤكد إن هذه الحادثة لم تكن في مصر أصلا، ولا تخص السيارة الخاصة بالفنانة ياسمين صبرى.

وعلى سياق متصل، تداول عدد من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، منشور مصحوب بصورة لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى بشأن تصريحات قال فيها: "أولياء الأمور عليهم أن يستغنوا عن الدروس الخصوصية بجرأة.. كده كده التعليم ملوش لازمة وهيعمل ايه التعليم فى وطن ضايع، وهو ما آثار حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا".

وبالبحث عن حقيقة تلك التصريحات المنسوبة إلى وزير التربية والتعليم طارق شوقى، تبين أنها تصريحات مزيفة لم تصدر عن وزير التربية والتعليم، ولم تنقلها جريدة الشروق أو أى جريدة أخرى.

وبمزيد من البحث بشأن جملة "هيعمل ايه التعليم فى وطن ضايع " تبين أنه جاءت على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أحد المؤتمرات منذ 4 سنوات ولكنه عقب وقتها قائلا: وطن لا يحترم فيه الآخر ولا يقدس العمل، ولا يقدر مسؤولياته ولا يضبط بوصلته على المصلحة الوطنية العليا، وقد جاءت هذه الكلمة بعد تأكيد لأهمية التعليم «الشامل» الذى يعيد صياغة الشخصية المصرية معالجًا ما أصابها من شرور وما لحق بها من تشويه.

فقد أكد الرئيس خلال كلمته، أنه يريد من التعليم أن يسهم فى تشكيل الشخصية المصرية، وأن ينمى الإنسان أولًا، لا أن يزيد المعلومات فحسب، وفى الكلمة أبدى إعجابه الشديد بأخلاق الطالب «اليابانى» التى تجعله منصاعًا للنظام المعمول به فى المدرسة منكبًا على التعلم بكل جوارحه لدرجة عدم الاهتمام بالضيف الكبير الذى حل على مدرسة، قائلا «لا حد جرى عليا ولا حد قالى والنبى واحدة سيلفى»، ولهذا قال «إيه يعمل التعليم فى وطن ضايع» قاصدًا أن التعليم لا يعنى إضافة معلومة أو بناء كوادر علمية فحسب، وإنما يعنى بناء الإنسان، وتلك غاية يتفق عليها كل المثقفين والعلماء.

وتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا بوست زعموا أنه لمصارع يسقط على أرض الحلبة فجأة بعدما كان منتصر على خصمه، باعتبار إنه مات، مع تعليق: "وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ اللهـم ارزقنا حسن الخاتمه"، وهو البوست الذى تم التفاعل معه على نطاق واسع وتجاوزت مرات مشاركته الـ29 ألف شير.

بالبحث عن حقيقة المعلومات المتداولة في البوست المتداول، وجدنا أنه عارى تمامًا من الصحة، والمصارع الذى ظهر فى الفيديو لم يمت على الحلبة، أما عن المباراة فكانت سنة 2004، والمصارع توفى سنة 2005.

المصارع الظاهر فى الفيديو هو "إدي غيريرو"، وهو أحد مصارعي "WWE" المشهورين، تعرض لأزمة صحية مفاجأة خلال مباراة مع جون برادشو ليفيلد والأخوين "The Dudley Boyz" في مايو 2004، لكنه تعافى سريعًا وعاد مرة أخرى للمشاركة في المباريات.

إدي غيريرو توفى في نوفمبر 2005، خلال تواجده في أحد الفنادق في مدينة مينيابوليس الأمريكية، وسبب الوفاة كان أزمة قلبية حادة.