الخليج 365: الحكومة تنفى رفع أسعار تذاكر الطيران أو خصخصة مترو الأنفاق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الحكومة تنفى 12 شائعة.. وتؤكد: لا صحة لرفع أسعار تذاكر الطيران أو خصخصة مترو الأنفاق.. لا مساس بمجانية التعليم ولا مد لفترة التصالح فى مخالفات البناء.. الداخلية تنفى سحب اللوحات المعدنية القديمة للسيارات فى حالة عدم تركيب الملصق الإلكترونى.. والزراعة: لا صحة لتفشى مرض الدرن بين الماشية.

واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. ـ الحكومة تنفى 12 شائعة.. وتؤكد: لا صحة لرفع أسعار تذاكر الطيران أو خصخصة مترو الأنفاق.. لا مساس بمجانية التعليم ولا مد لفترة التصالح فى مخالفات البناء.. الداخلية تنفى سحب اللوحات المعدنية القديمة للسيارات فى حالة عدم تركيب الملصق الإلكترونى.. والزراعة: لا صحة لتفشى مرض الدرن بين الماشية ـ مدبولى: الدولة تولى اهتماما بتشجيع الاستثمار فى الصعيد.. رئيس الوزراء يتابع تنفيذ المشروعات الاستثمارية بمحافظات الصعيد مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار.. وعبدالوهاب: اجتماع شهرى لمستثمرى الصعيد للمتابعة الدائمة لموقف الفرص المتاحة والمشروعات الجارى تنفيذها Advertisements

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