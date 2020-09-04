شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الصحفيين ينظم رحلات إلى العين السخنة لهواة الصيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ينظم نادي الصحفيين للرياضات البحرية والتجديف بالجيزة، رحلات إلى العين السخنة للأعضاء وأسرهم، خلال الإجازة في إطار تقديم الخدمات الترفيهية ودعم وتنشيط السياحة الداخلية ضمن رحلات اليوم الواحد .
وقال خالد جمال، عضو مجلس إدارة النادي، مسؤول لجنة الرحلات، إنه سيجرى تنظيم الرحلات خلال الإجازة إلى العين السخنة لهواة الصيد سعر الفرد على اليخت بسعر 360 جنيها.
وأشار «خالد» إلى أن الرحلة تشمل صعود اليخت ودخول المارينا ووجبه الغداء وجولة حرة فى «بورتو» السخنة واللايف چاكت وتناول المشروبات فضلا عن الانتقالات بأتوبيسات حديثة مكيفة.
وأوضح رئيس لجنة النشاط، أن التجمع إلى موعد رحلة بورتو السخنة وركوب اليخت سيكون فى تمام الساعه 8 صباحاً للاستمتاع بالمناظر الخلابة، وأن التحرك والعودة للنزول إلى المياه باللايڤ چاكت المخصصة لكل شخص على اليخت يعقبها تناول وجبة الغداء، كما أن التحرك فى الساعة 5 مساء إلى الممشى الخاص ببورتو السخنة لعمل جولة حرة.
ولفت إلى أن اصطحاب الأطفال أقل من 6 سنوات مجانا فوق 6 سنوات يحسب فردا، موضحا أن مواعيد الرحلات: الجمعة 18/9، والسبت الموافق 26/9.
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