شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف خلال افتتاح ٧ مساجد بجنوب سيناء: «نبني الإنسان روحيًا ودينيًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال افتتاحه 7 مساجد بجنوب سيناء، وإلقاء خطبة الجمعة من مسجد الحق المبين بطور سيناء، إن «رسالة بناء المساجد هي بناء الإنسان المسلم دينيا وروحيا وثقافيا»، مشيرا إلى أنه «لابد من اتباع الإجراءات القانونية من تراخيص حتى تبني المساجد».

وافتتح وزير الأوقاف، مسجدي الفرقان بمنطقة الزهراء، وخالد بن الوليد بمنطقة ابني بيتك والشروق، وذلك برفقته اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وفضيلة الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف.

وكلفت أوقاف جنوب مدير إدارات نويبع وأبورديس وفيران بافتتاح مساجد السلام وعلي بن أبي طالب واثبيت وإقامة شعائر صلاة الجمعة بالتزامن مع افتتاح وزير الأوقاف لثلاث مساجد بطور سيناء. وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة والالتزام بارتداء الكمامات الواقية والدخول بالسجادة الشخصية.

خطبة الجمعة من مسجد الحق المبين بمدينة الطور في جنوب سيناء

خطبة الجمعة من مسجد الحق المبين بمدينة الطور في جنوب سيناء

خطبة الجمعة من مسجد الحق المبين بمدينة الطور في جنوب سيناء

وزير الأوقاف أثناء افتتاح ٧ مساجد جديدة بجنوب سيناء

وزير الأوقاف أثناء افتتاح ٧ مساجد جديدة بجنوب سيناء

وزير الأوقاف أثناء افتتاح ٧ مساجد جديدة بجنوب سيناء