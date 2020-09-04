شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وإعدام ١٢٠ كرتونة كبدة منتهية الصلاحية في حملة تفتيشية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، ومديريتي الصحة والتموين، حملاتها التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحلات والمنشآت الغذائية، لضمان مستوى جودة وصلاحية الاغذية المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار، كلف المهندس وجيه صدقي، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، عبدالمنعم طلبة، مدير شؤون البيئة برئاسة المركز، بالتنسيق مع إدارة التموين، بالتفتيش على محلات الأغذية بدائرة المركز لمعرفة مدى جودتها وصلاحية المنتجات المعروضة، أسفرت جهود الحملة عن ضبط ١٢٠ كرتونة كبدة منتهية الصلاحية غير صالحة للاستخدام الآدمي بأحد المحلات.

تم إعدام المضبوطات بالطرق الصحية المتبعة بالمدفن الصحي بمقلب رئاسة المركز، وذلك بمعرفة مباحث التموين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.