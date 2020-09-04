شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة سيدي سالم يكرّم مبروك عبده السائق الأمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم باستقبال مبروك محمد محي الدين عبده، السائق بسيدي سالم بمكتبه وتكريمه لأمانته وإعادته 5 غوايش وخاتم من الذهب ومبلغ 2230 جنيه لسيدة كانت تركب معه سيارته ونسيتهم على مقعد السيارة. وشكر رئيس المدينة السائق الأمين وكرّمه ونقل له شكر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ الذي أمر بتكريمه لأمانته. السائق الامين السائق الامين الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,425

تعافي 75,415

وفيات 5,479

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