شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق سوق بالفرافرة لظهور «الجلد العقدي» بالماشية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، ظهور بؤرة إصابة بمرض الجلد العقدي في قرية القصر بمركز الداخلة. وأكد الدكتور ناجي محمد عوض، مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، استمرار التحصينات ضد المرض على مستوى مراكز المحافظة الخمسة خاصة في مركزي الفرافرة والداخلة. وأضاف أن المديرية قررت إغلاق سوق الكفاح بالفرافرة، وإخطار جميع الجهات المعنية الأمن-الوحدات المحلية- الصحة – الزراعة، وجاري رش الحيوانات والحظائر، خاصة وأن الباعوض هو الناقل للمرض الذي تعاني منه الماشية هذه الأيام. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,425

تعافي 75,415

وفيات 5,479

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