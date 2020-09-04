شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع لإنتاج الكمامات بدون ترخيص ببورسعيد والتحفظ على ٣٠ ألف كمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية التموين ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت وكيل الوزارة حملة قادها ومجدي الخضر وكيل المديرية وخالد فهمي رئيس الرقابة التموينية، وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع لا نتاج الكمامات بدون ترخيص في مساكن التصنيع بحي الضواحي، وتم التحفظ على 30 الف كمامه بمنطقة التصنيع وتحرر المحضر رقم 4838 جنح الضواحي وأحيل مع المضبوطات للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات.

وشدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على استمرار تكثيف حملات الرقابة ضد من يقوم بإنتاج الكمامات ومواد التطهير والتعقيم بدون اتباع الاجراءات القانونية والصحية واتباع المواصفات الفنية وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.