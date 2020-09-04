شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب الأعمال»: 50% زيادة في التسوق الإلكتروني 2021.. و8% من المصريين اشتروا «أونلاين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس شريف مخلوف، عضو الجمعيه المصرية لشباب الأعمال، أنه من المتوقع زيادة نسبة التجارة الإلكترونية بنسبة تتعدي 50% خلال العام المقبل 2021، بسبب تداعيات فيروس كورونا وسط إحتمالات بأستمرار أزمة الفيروس لحين وجود علاج فعال ضده في الفترة المقبلة.

وأشار في تصريحات صحفية الجمعة، إلى أنه قبل أزمة كورونا استطاع ما يقرب من 8% من المصريين القيام بعمليات شراء أون لاين في عدة مراحل مختلفة، مشيراً إلى أنه مع دخول أزمة كورونا وحظر التجوال وإغلاق المولات وغيرها، زادت تلك الإحتياطات التي إتخذتها الدولة من الإقبال على الشراء أون لاين وتلبية إحتياجتهم الإساسية من المنتجات الإستهلاكية، لافتا إلى أن الخوف من العدوي لدي فئات معينة منهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن أدي إلى زيادة الإقبال على الأونلاين شوبنج، وهو ماتسبب في تعزيز ثقافة الشراء أون لاين وأصبح ميزة سهل إستخدامها والتعامل معها.

وتوقع «مخلوف»، تضاعف مستخدمي الشراء من خلال الاونلاين لدي المصريين خلال العام المقبل، بسبب عدة عوامل على رأسها سهولة التجربة ونجاحها لدي العديد من المصريين، بالإضافة إلى التخوف من التعرض للعدوي، مشيراً إلى أن ذلك لم يؤثر فقط على تحول العديد من الشركات لتوفير خدمات الأونلاين بسبب الكساد الحادث بالقنوات التقليدية، مثل المولات ومراكز البيع والمنافذ التجارية، وغيرها وهو ما عزز النمو في عدة محاور جاء على رأسها نمو الشركات المصممة للمواقع الإلكترونية، ونمو في الشركات التي تقدم خدمات البرمجة، بالإضافة إلى نمو كبير بشركات التوصيل المنزلي بسبب تضاعف عدد الشحنات ممن خلال التسوق اونلاين، إضافة إلى التحول الكبير في التكنولجية المالية والدفع أونلاين، وسط توقعات في مزيد من النمو لكافة القطاعات المسئولة عن التسوق أونلاين.