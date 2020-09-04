شكرا لقرائتكم خبر عن «مشروعك» بالباجور: توفير 17 فرصة عمل بتمويل 4 مليون 860 ألف جنيه خلال أغسطس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد خالد العرفي، رئيس مدينة الباجور، إن برنامج «مشروعك» في توفير 17 فرصة عمل لشباب الخريجين بدائرة المركز خلال شهر أغسطس الماضى بقروض 4 مليون 860 ألف جنية لتنفيذ 17 مشروع متنوع بدائرة المركز بالتنسيق مع البنوك المصرية وإدارة مشروعات برئاسة أحلام عامر.
والجدير بالذكرأن محافظ المنوفية سبق وقد أعلن عن تأجيل سداد الأقساط المستحقة على جميع عملاء مبادرة «مشروعك» لمدة ستة أشهر على أن تلتزم البنوك بعدم فرض أي عوائد وعمولات تأخير على الـتأجيل، وبذلك يحق لكافة العملاء المستفيدين من مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» تأجيل السداد المستحق عليهم لمدة ستة أشهر.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير التنمية المحلية وفي ضوء قرارات البنك المركزي المصري ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمساندة المواطنين في تجاوز الأثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا المستجد.
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