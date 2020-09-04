شكرا لقرائتكم خبر عن ميكروفونات المساجد تحث الأهالي على تقديم طلبات تصالح مخالفات البناء بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرح خالد النمر رئيس مركز ومدينة قويسنا أنه تم عمل الدعاية اللازمى لحث المواطنين على التقدم للتصالح على مخالفات البناء بمقر المركز التكنولوجى التابع لمجلس المدينة عن طريق مكبرات صوت المساجد وتركيب ميكروفونات على سيارة الوحدة المحلية والمرور بالقرى لتوجيه الاهالى للتوجه لتقديم طلب بالتصالح ودفع جدية الحجز قبل انتهاء آخر شهر سبتمبر. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,425

تعافي 75,415

وفيات 5,479

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميكروفونات المساجد تحث الأهالي على تقديم طلبات تصالح مخالفات البناء بالمنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.