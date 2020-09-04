شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة تكنولوجية لطلائع الشرقية حول المحافظة ومعالمها السياحية وشخصياتها البارزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام الإدارة العامة للطلائع بالمديرية، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، وبمناسبة الإحتفال بالعيد القومى للمحافظة، تنظيم المسابقة التكنولوجية للطلائع (تصميم عرض تقديمي)، باستخدام برنامج Microsoft PowerPoint، يتضمن معلومات عن المحافظة وأهم المعالم السياحية بها أو أحد الشخصيات البارزة والمؤثرة من محافظة الشرقية، وذلك خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتي 30سبتمبر الجاري، حرصا منها على خلق روح التنافس بين أعضاء مراكز الشباب، واستخدام التقنية الحديثة في تصميم عرض تقديمي، وإبراز مواهبهم وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية.

وأوضح وكيل وزارة الشباب أن شروط المسابقة تتمثل في، الاشتراك للطلائع ضمن المرحلة العمرية من 12-18 سنة، ومراعاة التوقيت في تقديم الشرائح، وإضافة تاثيرات حركية بين الشرائح، فضلا عن مراعاة ادإختيار الألوان المناسبة للحدث وأن تتماشي الخلفية الموسيقية مع الحدث، بالإضافة إلى توضح البيانات مع التصميم وهي الاسم رباعي وإسم مركز الشباب، ورقم التليفون، وصورة شهادة الميلاد، غلي أن تسلم الأعمال على CD إلى إدارة الطلائع بالمديرية؛ في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر الجاري، ولن تقبل أي اعمال بعد هذا التاريخ، كما أنه يتم استبعاد الأعمال الممثالة والمكررة من العام السابق وغير المستوفاة للبيانات والشروط.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه سيتم إعلان أسماء الفائزين من خلال البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة، ومكتب الربط الالكتروني لوزارة الشباب والرياضة وتقديم جوائز مالية وشهادات تقدير لهم.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تسعى جاهدة لإستثمار أوقات فراغ الشباب بمختلف فئاتهم العمرية، بما يساهم في إعدادهم بدنيا وفكريا، بجانب تنمية قدراتهم ومهاراتهم بمختلف المجالات وذلك من خلال تنفيذ المسابقات الأدبية والثقافية والتكنولوجية التي تساعدهم على الابتكار والتفكير والإبداع ،ورفع المستوى الفكري والثقافي بالإضافة إلى توجيه طاقاتهم لصالح المجتمع.