شكرا لقرائتكم خبر عن بعد سرقة كأس الأمم.. نائب يطالب بمحاكمة المسؤولين في اتحاد الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، طالب خلاله بفتح تحقيق عاجل عن أنباء ترددت بشأن أنه لا يوجد إلا 3 كؤوس فقط داخل اتحاد الكرة.

وسأل «حساسين» في طلب إحاطته، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة قائلا: أين ذهبت جميع الكؤوس والدروع والميداليات والسيوف التي دخلت خزينة اتحاد الكرة، خاصة أنه من المفترض أن يكون هناك كشفا بهذه الأشياء؟

وأضاف: «أذا كانت الكؤوس والدروع والميداليات والسيوف داخل اتحاد كرة القدم قد تم سرقتها وتبديدها، فأنه يجب محاكمة جميع المسؤولين عن ضياعها»، مطالبا الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لكشف جميع الحقائق أمام الرأى العام.