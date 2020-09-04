شكرا لقرائتكم خبر عن فوز التحالف المصري الصيني «سامكريت- العربية للتصنيع» بتنفيذ مشروع القطار السريع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر رفيعة المستوى عن فوز التحالف المصري الصيني «سامكريت- الهيئة العربية للتصنيع- ccecc- crcc» بتنفيذ مشروع القطار السريع العين السخنة- العلمين، بطول ٥٤٣ كيلومترًا، وبسرعة ٢٥٠ كيلومترًا وبتكلفة تقدر بـ ٩ مليارات دولار، وذلك بعد فوزه فنيًا.

وأضافت المصادر لـ«المصرى اليوم» أن اللجنة العليا للإشراف على مشروع القطار السريع (العين السخنة /العاصمة الإدارية الجديدة / أكتوبر / برج العرب / الإسكندرية / العلمين)، قد انتهت من العرض الفني باختيار عرض التحالف المصرى الذي تقوده ccecc الصينية وبدء إجراءات فتح العرض المالي.

كانت الحكومة المصرية قد طرحت مناقصة عالمية لتنفيذ اول مشروع قطار سريع في مصر يربط «العين السخنة بالبحر الأحمر بمدينة العلمين مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة»، وتقدم للمناقصة ٩ تحالفات، عالمية، وتم تشكيل لجنة عليا من وزارتي الإسكان والنقل لفحص العروض، حيث تمت تصفيتها إلى تحالفين، الأول الذي تم اختياره، والثاني إيفك وchinastate وcrec من الصين وسيمنز الألمانية وسكك حديد فرنسا وأراسكوم والمقاولون العرب.

وأعرب المهندس شريف نظمي، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لشركة سامكريت التي تقود مع الشريك الصينى التحالف، عن سعادته بقبول العرض الفني للتحالف، والخاص بتنفيذ مشروع القطار السريع «السخنة- مدينة العلمين».

وقال في تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن المشروع يمثل نقطة تحول كبيرة حيث تنضم مصر بهذا المشروع إلى نادي الدول التي تستخدم القطارات السريعة، وإن هذا يأتي ليستكمل الطفرة الكبيرة في قطاع النقل ومشروعات البنية التحتية والتنموية التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن مشروع القطار السريع «العين السخنة- العلمين» هو قناة السويس الثانية، حيث سيربط البحر الأحمر في السخنة بالبحر المتوسط في مدينة العلمين في ٣ ساعات، وأن هذا من شأنه أن يساهم في الإسراع بوتيرة التنمية في مصر من خلال نقل الركاب والبضائع.

وأشار لأول مرة في مصر منذ 1854 – وتحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، يتم تنفيذ خط سكة حديد كهربائي بطول ٥٤٣ كيلومترًا وبسرعة ٢٥٠ كيلومترًا يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط (العين السخنة – 6 أكتوبر- العلمين – برج العرب – الإسكندريه) بطول بطول ٥٤٣ كيلومترًا، حيث يعد الخط الأطول والاضخم في الشرق الأوسط.

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وأكد نظمي أن هناك اتفاقًا مع الشريك الصيني على التصنيع المشترك للعربات في شرق بورسعيد من خلال شركة نيرك التي ستقوم ببناء مصنع لتصنيع عربات، ونقل التكنولوجيا لمصر.