شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإنسان .. السيسى يوجه بعلاج مسنة أثناء تفقد مشروعات شرق القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعلاج سيدة مسنة استوقفته أثناء تفقده لعدد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة شرق القاهرة. الرئيس السيسي يتحدث مع السيدة وقالت السيدة المسنة للرئيس: "عندى قلب وسكر وكبد وضغط واحتاج إلى رعاية وعندما ذهبت لبعض المستشفيات رفضت قبولى".

الرئيس السيسي يحاور أحد المسئولين عن مشروعات شرق القاهرة ومن جانبه سأل الرئيس عبد الفتاح السيسى السيدة المسنة عن الذى رفض علاجها، قائلا لها: "عنينا ليكى"، موجها بسرعة التدخل وحل المشكلة واستلام الأوراق الخاصة بها لتنفيذ جميع طلباتها على وجه السرعة. وأكملت السيدة المسنة حديثها: "والمصحف انتخبتك"، داعية الله التوفيق والسداد للرئيس، قائلة " ربنا يبارك فيك ويخلى أولادك ويراضيك ".



الرئيس السيسي يستمع لمطالب إحدى السيدات Advertisements

الرئيس السيسي يعد السيدة بالاستجابة لمطالبها

الرئيس السيسي يوجه العاملين بمشروعات شرق القاهرة بسرعة الإنجاز

الرئيس السيسيى خلال حديثه مع السيدة

جانب من حولة الرئيس السيسي بمشروعات شرق القاهرة

الرئيس السيسي أثناء الجولة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الإنسان .. السيسى يوجه بعلاج مسنة أثناء تفقد مشروعات شرق القاهرة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.