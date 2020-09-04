مصر | مجزرة.. فراش يقتل نجل شقيقته في أطفيح

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مجزرة.. فراش يقتل نجل شقيقته في أطفيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، عن ملابسات ضرب سيدة ثلاثينية العمر بحجر على رأسها، وقتل نجلها على يد شقيقها بقرية كفر قنديل، بمركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة، إذ تبين أنه حال لعب نجل السيدة الثلاثينية "صفية"، عمره 11 سنة، مع نجل أحد أشقائها الثلاثة، أمام منزلهم وقعت مشاجرة بينهما، لتخرج السيدة على صوت الشجار وتوبخ نجل شقيقها.

وبينت التحريات إلى أن شقيق الثلاثينية، الذي يعمل "فراش"، سمع صوت توبيخ شقيقته لنجله، ليخرج من منزله ويتشاجر معها، ويضربها بحجر على رأسها.

سرعان ما إلتم أهالي القرية على صوت صراخ السيدة، ليخرج على الصوت نجلها صاحب الـ17 عاما، ويتشاجر مع خاله لضربه والدته، واشتد الشجار بينهما ليطعن الفراش نجل شقيقته بطعنة في صدره يسقطه أرضا غارقا في دمائه جثة هامدة.

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تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة أطفيح، بوقوع مشاجرة ووجود قتيل ومصابة بنطاق المركز.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة إنتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبها.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة، تحت إشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، وبالفحص والمعاينة تبين أن سيدة ثلاثينية العمر تشاجرت مع أحد أشقائها الثلاثة بسبب لهو نجلها مع نجله، وأسفرت المشاجرة عن إصابتها وقتل نجلها.

وتمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.