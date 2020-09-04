مصر | نشرة حوادث الخليج 365.. جريمة بولاق الدكرور وأقارب الضحية يكشفون وصيتها

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365.. جريمة بولاق الدكرور وأقارب الضحية يكشفون وصيتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا المهمة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عاطل وبحوزته 16 ألف قرص مخدر بمطروح تقدر قيمتهم المالية بأكثر من مليون جنيه.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على هارب من 77 حكم قضائى وغرامات نحو 10 مليون جنيه.

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نجحت مديرية أمن القاهرة فى ضبط كمية من مخدر الاستروكس وسلاح نارى بالسلام.

"عشان خاطري يابابا سيب ماما ماتموتهاش".. كانت هذه الجملة القاسية للطفلة "ملك" صاحبة التسعة أعوام، وهي تشاهد آخر لحظة لوالدتها، والتي تدعى "أم عبير"، وهي تترجى أبيها أن يترك والدتها لتعيش، ولكنه لا يستجيب، بل قسى قلبه وأعمى الشيطان عينيه ليقتل زوجته التي عاشت معه أكثر من ١٩ عامًا، وهي تتحمل معه أعباء الحياة، وبرفقتهم بناتها الأربعة.

وقعت مشاجرة بين أسرتين بمنطقة كفر المنفي، بحي الهرم، غرب محافظة الجيزة، انتهت بمقتل شاب بطلق ناري على مرأى ومسمع سكان المنطقة.