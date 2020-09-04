أخبار مصر | شاهد.. سيدة تدعو للسيسي بعد قرار علاجها: ربنا ينجيك يا ولدى

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر شاهد.. سيدة تدعو للسيسي بعد قرار علاجها: ربنا ينجيك يا ولدى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية بعد ظهر اليوم الجمعة في شرق القاهرة شملت المواقع الإنشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر.

ووجه الرئيس بالإسراع في الخطوات التنفيذية لتلك المشروعات وفق اعلي المعايير الهندسية، كما حرص علي التوقف للحوار مع العاملين والمهندسين بعدد من تلك المواقع لمتابعة سير العمل، حيث شدد سيادته علي أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا حفاظا علي صحة وسلامة العاملين.

كما التقي الرئيس باحدي المواطنات التي تصادف مرورها بتلك المواقع حيث استمع إلي طلبها للعلاج موجهاً جهات الاختصاص برعايتها الفورية صحياً وفق ارقي البروتوكلات العلاجية.