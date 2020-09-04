أخبار مصر | برقم الجلوس.. نتيجة طعون الثانوية الأزهرية الآن

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 4 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برقم الجلوس.. نتيجة طعون الثانوية الأزهرية الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الأزهر الشريف، عن نتائج طعون الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية.

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، الاطلاع على نتيجة الطعون برقم الجلوس، من خلال الرابط التالي، اضغط هنا.

ومن المقرر أن تنتهي الطعون في 15 سبتمبر، حيث يتم تقديم الطعون بمقر الإدارات التعليمية؛ تخفيفًا على الطلاب، وعدم تكبدهم مشقة السفر للمناطق، مضيفًا أن قطاع المعاهد جهز 198 مركزًا وإدارة على مستوى الجمهورية.

ويحق للطالب تقديم طعون على المواد التي يرغب في التظلم فيها، مقابل سداد الرسوم 100 جنيه فقط، يستردها حال الحصول على أي درجات إضافية، حيث يتقدم إلى الإدارة التعليمية التابع لها بدءًا من الثامنة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا.