شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بمساعدة مواطنة أثناء جولة في جسر السويس ومدينة نصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بجولة تفقدية، بعد ظهر اليوم الجمعة، في شرق القاهرة، شملت المواقع الإنشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر، حيث وجه بالإسراع في الخطوات التنفيذية لتلك المشروعات وفق أعلى المعايير الهندسية.

كما حرص على التوقف للحوار مع العاملين والمهندسين بعدد من تلك المواقع لمتابعة سير العمل، حيث شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة العاملين.

كما التقى الرئيس بإحدى المواطنات التي تصادف مرورها بتلك المواقع، حيث استمع إلى طلبها للعلاج، موجهًا جهات الاختصاص برعايتها الفورية صحيًا وفق أرقى البروتوكولات العلاجية.