شكرا لقرائتكم خبر عن «الهضيبي»: الشعب يدعم السيسي لاستكمال مسيرة التقدم لأجل الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، أن مصر تسير بخطوات ثابتة وقوية في مسار التنمية والتقدم بقيادة سياسية حكيمة قادرة على إحداث توازن كبير بين الحفاظ على الأمن وجهود الإصلاح التنموي .

و أضاف «الهضيبي»، أن تقدم مصر الاقتصادي وإنشاء المدن الجديدة والمشروعات الاستثمارية وشبكات الطرق الحديثة تُعد خطوات تنموية بمثابة ضربات موجعه لأعداء الوطن .

وعلق «الهضيبي» على اللغط الدائر على السوشيال ميديا من دعوات تحريضية ضد استقرار الوطن، قائلا: «إن الدولة المصرية تدعم الرئيس السيسي في استكمال مسيرة التنمية التي بدأها، وأن الشعب المصري يصطف خلف القيادة السياسية ومتصديا لما تواجهه مصر من تحديات صعبة تحيط بنا من كل جانب من قِبل المتربصين بأمن مصر واستقرارها ونهضتها».

و أردف نائب رئيس الحزب إن استكمال مؤسسات الدولة المصرية سيحدث نقله نوعية كبيرة من دولة بلا مؤسسات إلى دولة كاملة بأيادٍ مصرية لإنجاز المشروعات واستكمال عملية البناء والتنمية في المجالات المختلفة.

واختتم «الهضيبي» تصريحه أن الشعب المصري يتمسك بالرئيس السيسي، ويجدد له الدعم في كل موقف لاستكمال مسيرة التقدم، وأن مصر ستظل فوق الجميع.

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